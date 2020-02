Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Buntmetalldiebstahl- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Gronau ( fri) : Am 16.02.20 verschafften sich derzeit unbekannte Täter gegen 00:50 Uhr unberechtigten Zutritt zu einem Firmengelände in der Ladestraße in 31028 Gronau ( Leine ) und entwendeten Buntmetalle. Die Täter wurden bei der Tatausführung durch einen Zeugen gestört und flüchteten mit einem Transporter. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Elze, tel. 05068/93030 zu melden.

