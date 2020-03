Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Leicht verletzt wurde eine Opelfahrerin am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Forchtenberg. Die 29-Jährige musste gegen 16 Uhr verkehrsbedingt anhalten, bevor sie auf die Kochertalstraße einfahren konnte. Der dahinter fahrende 68-jährige Renaultfahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Opel auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Krautheim: Leicht verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Zum Glück nur leicht verletzt wurde am Donnerstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, ein 7-Jähriger, als er auf der Bahnhofstraße in Krautheim angefahren wurde. Der BMW eines 56-Jährigen erfasste den Grundschüler, als dieser, vermutlich rennend, die Straße überquerte. Die Verletzungen des Jungen wurden in einem Krankenhaus versorgt.

Künzelsau: Vermeintliche "Tennisfreunde" mit Sachbeschädigung

Mehrere hundert Euro Schaden haben Unbekannte am Dienstagnachmittag auf dem Gelände des Künzelsauer Tennisvereins angerichtet. Die Täter beschädigten zwei Tennisplätze und rissen unter anderem die Begrenzungslinien auf einem Platz heraus. Ein Feuer in der Grillstelle wurde mit dem Benzin einer Motorsense des Tennisvereins befeuert. Hierbei wurde wenig sorgsam mit den Gerätschaften umgegangen, so dass die Motorsense zerstört wurde. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Öhringen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Mehrere tausend Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Öhringen an der Einmündung der Austraße in die Neuenstadter Straße. Gegen 20 Uhr kam es zwischen einer 57-jährigen Opelfahrerin und einem 30-jährigen BMW-Fahrer zu einem Verkehrsunfall. Da sich die Angaben der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang unterscheiden, werden Zeugen gesucht die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, entgegen.

Pfedelbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vierstellig ist der Schaden an einem Opel Corsa, weil seine Fahrerin am Donnerstagmittag einem weißen Auto auf der L1050 ausweichen musste. Die 20-Jährige befuhr um 13.15 Uhr die Landstraße zwischen Pfedelbach und Heuberg, als ein weißer PKW die Kurve schnitt und auf ihre Fahrbahn kam. Die Corsa-Fahrerin wich dem Gegenverkehr aus und kam von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der Corsa beschädigt. Der weiße PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen, unter der Telefonnummer 07941 9300, entgegen.

Bretzfeld: 14.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Auf 14.000 Euro schätzt die Polizei den entstandenen Schaden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Bretzfeld-Schwabbach. Gegen 16.25 Uhr missachtete ein, von der Ferdinand-Porsche-Straße kommender, 44-Jähriger mit seinem Volvo offensichtlich die Vorfahrt eines 31-jährigen Golf-Fahrers auf der Kreisstraße zwischen Langenbeutingen und Schwabbach. Beide Fahrer blieben unverletzt.

