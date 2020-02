Polizei Münster

POL-MS: Friedlicher, bunter und ausgelassener Straßenkarneval - 70.000 Jecken feiern unter dem Motto "Tradition, Moderne und joveler Tanz: Münsters Karneval ist voller Glanz" und trotzen dem Regenwetter

Münster (ots)

Der Rosenmontag startete heute (24.2.) um 13.11 Uhr in Münster. Etwa 70.000 Karnevalisten trotzten dem ungemütlichen und regnerischen Wetter und begleiteten den Tross aus 116 Wagen und Fußgruppen. Der närrische Lindwurm startete wie gewohnt am Schlossplatz. Der Wagen von Prinz Thorsten II. erreichte als Höhepunkt am Schluss nach der fröhlichen Runde durch die Innenstadt gegen 17.00 Uhr wieder den Ausgangspunkt.

"Das mit den Verantwortlichen abgestimmte Sicherheitskonzept hat sich bewährt, die Fahrzeugsperren an mehreren Stellen störten keinen, es wurde ausgelassen, ausgiebig und bunt am Straßenrand gefeiert und geschunkelt", resümierte Einsatzleiter Johannes Schütze. "Nur vereinzelt mussten die eingesetzen Polizisten bei randalierenden und meist alkoholisierten Jugendlichen einschreiten und kleinere Streitigkeiten schlichten."

Insgesamt fertigten die Polizisten 13 Strafanzeigen wegen Körperverletzung, drei Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Sie erteilten 31 Platzverweise und nahmen zwei Personen in Gewahrsam. Im Trubel des Feierns verloren einige Kinder ihre Eltern aus den Augen. Polizisten halfen bei der Suche und machten die Angehörigen schnell ausfindig.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell