POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Einbruch in Juwelier - Tatverdächtiger festgenommen

Ein toller Erfolg gelang dem Polizeirevier Bad Mergentheim in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Über Notruf wurde der Polizei gegen zwei Uhr am frühen Donnerstagmorgen mitgeteilt, dass in ein Geschäft am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz eingebrochen wird. Nachdem der Täter gewaltsam in die Geschäftsräume eingedrungen war und einen Sachschaden von ca. 6.000 Euro verursacht hatte entwendete er aus dem Laden sowie dem Schaufenster einige Schmuckstücke im Wert von ca. 4.000 Euro. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde durch die Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim ein Tatverdächtiger festgenommen bei dem ein kleiner Teil der Beute festgestellt werden konnte. Durch weitere intensive Fahndungsmaßnahmen konnte wenig später ein Großteil der Beute in einer Hecke aufgefunden werden.

Bad Mergentheim: Zahlreiche Fahndungserfolge des Polizeirevier Bad Mergentheim

Am Mittwochabend flüchtete eine Person im Bereich der Bad Mergentheimer Innenstadt als Sie eine Streife erblickte. Die beiden Beamten des Polizeireviers Bad Mergentheim nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten den Mann nach kurzer Flucht kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus das die Person mittels Haftbefehl gesucht wurde. In der gleichen Nacht sollte eine Person in Weikersheim ebenfalls auf Grund eines Haftbefehls festgenommen werden. Auch hier hatten die sportlichen Polizisten nach einer kurzen Flucht zu Fuß Erfolg und konnten die Person überwältigen.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfallflucht

Schwer überrascht war vermutlich ein 39-Jähriger am Donnerstag, gegen 08:40 Uhr. Der Mann saß in der Uhlandstraße in Höhe des Caritas-Krankenhauses in seinem Auto und wartete. Plötzlich stieß ein Transporter gegen sein Fahrzeug. Die Person am Steuer fuhr jedoch weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Näheres über den Transporter ist nicht bekannt. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden.

Tauberbischofsheim A81: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Eine 76-jährige Peugeotfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr auf der A81 bei Tauberbischofsheim schwer verletzt. Die Fahrerin befuhr die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Aus noch unbekannten Gründen kam das Fahrzeug der Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit dem Betonsockel eines Verkehrszeichens und überschlug sich mehrfach. Die Fahrzeuglenkerin kam in der Folge schwer verletzt in ein Krankenhaus. An Ihrem Fahrzeug sowie dem Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee kam es am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der vermeintliche Unfallverursacher streifte beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten VW bei dem Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zu diesem Verkehrsunfall werden gebeten sich unter der Tel. Nr. 09341 810 mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim in Verbindung zu setzen.

