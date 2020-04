Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Technischer Defekt: Carportbrand in Lenhausen

Finnentrop (ots)

Der Polizei wurde am Donnerstag (17.4.) gegen 22.00 Uhr ein Feuer in der Lehmbergstraße in Lenhausen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr stellte bei Eintreffen fest, dass ein Carport sowie zwei darin abgestellte PKW brannten. Die Flammen griffen außerdem auf eine angrenzende Begrünung sowie auf eine Dachterrasse über. Personen wurden nicht verletzt.

Der polizeiliche Brandermittler sowie ein von der Staatsanwaltschaft eingesetzter Brandsachverständiger konnten einen technischen Defekt an einem Rasenmähertraktor feststellen. Der Gesamtschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

