Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Per Haftbefehl gesuchten Dieb gefasst

Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 12. November 2019 um 10:30 Uhr auf dem BAB4-Rastplatz Oberlausitz einen in Richtung Görlitz fahrenden Autofahrer. Gegen den 33-jährigen Georgier bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Bamberg. Demnach hat der Mann wegen Diebstahls eine Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 170,00 Euro zu zahlen oder muss eines Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen verbüßen. Der Mann zahlte den offenen Betrag und konnte die Dienststelle als freier Mann verlassen.

