Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Angetrunkener Autofahrer verriet sich selbst

Bertsdorf (bei Hörnitz) (ots)

Ein 68-jähriger deutscher Autofahrer machte wahrscheinlich unbeabsichtigt am 12. November 2019 eine Bundespolizeistreife in Bertsdorf durch seine Fahrweise auf sich aufmerksam. An einer Kreuzung blinkte er, bog aber nicht ab sondern fuhr sehr unsicher geradeaus weiter. Wenig später kam der Mann mit seinem VW Polo der Streife wieder entgegen, erschrak bei Erkennen der Beamten und parkte schnell rückwärts rechts ein obwohl er ursprünglich links geblinkt hatte. Die Ordnungshüter stellten den Mann um 10:03 Uhr zur Rede und bemerkten Alkoholgeruch in seiner Nähe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Polizeirevier Zittau ermittelt nun wegen einer Trunkenheitsfahrt.

