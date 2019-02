Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkresi Cloppenburg für das Wochenende 08.02.-09.02.2019

Molbergen - Einbruch in Gaststätte

In der Zeit von Mittwoch 00:00 Uhr bis Freitag 17:00 Uhr stiegen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Peheimer Straße in Molbergen ein. Die Ermittlungen der Polizei zum Diebesgut dauern an. Zeugenhinweise an die Polizei in Cloppenburg bitte unter Telefon 04471/1860-0.

Cloppenburg - 4x Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit von Donnerstag 15:30 Uhr bis Freitag 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Hotels Münsterländer Hof in Cloppenburg. Hierbei wurde ein geparkter BMW 1er beschädigt. Den Schaden am BMW schätzen die Beamten auf ca. 300 Euro.

Eine weitere Unfallflucht trug sich während der Schulzeit am Freitag von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Clemens-August-Gymnasiums in Cloppenburg zu. Hierbei wurde ein geparkter Ford Mondeo beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Auf dem Parkplatz vor dem Schuhgeschäft Fortmann in der Bahnhofstraße in Cloppenburg wurde in der Zeit von Freitag 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr ein geparkter Daimler beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Den Schaden schätzen die Beamten auf ca. 300 Euro.

Auf der Emsteker Straße kam am Freitag gegen 18:30 Uhr einem 33-jährigen Cloppenburger, der die Emsteker Straße in Richtung Emstek befuhr ein bislang unbekannter PKW entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel, woraufhin der zweite Unfallbeteiligte unvermindert seine Fahrt fortsetzte.

Zeugen, die Angaben zu den Unfällen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 36-jähriger Lastruper, bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 06:45 Uhr. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf der Elisabeth-Straße in Latrup in Richtung Bokaer Straße. Ein neben ihm fahrender nach links abbiegender 63-jähriger Lastruper - unterwegs mit einem VW Golf - übersah den Radfahrer und touchierte diesen. Er kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Schaden schätzt die Polizei Löningen auf ca. 300 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Ein Unfall im Begegnungsverkehr ereignete sich am Freitag gegen 13:10 Uhr auf der Bunner Straße in Löningen. Ein 20-jähriger Lähdener fuhr mit seinem Daimler von Bunnen in Richtung Löningen, als es zu einem Spiegelunfall mit einem Kleintransporter kam. Der Fahrer des Kleintransporters setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/950-0 entgegen.

