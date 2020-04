Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Pkw

Olpe (ots)

In der Zeit von Montag (20. April, 17 Uhr) bis Dienstag (21. April, 7 Uhr) haben derzeit Unbekannte versucht, sich Zugang zu einem Pkw zu verschaffen. Dieser war in der Martinsstraße geparkt. Vermutlich testeten die Täter erst, ob sie das hintere, rechte Dreiecksfenster und das hintere, rechte Seitenfenster des Fahrzeugs mittels eines spitzen Gegenstandes einschlagen konnten. Als dies misslang, versuchten sie zudem, den Schließzylinder der Fahrertür aufzustechen und so zu öffnen. Auch hier blieb es beim Versuch. Schließlich rissen sie den Türgriff ab und entwendeten diesen. Es entstand ein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

