Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand zerstört große Waldfläche- Ermittlungsergebnis der Polizei

Wenden (ots)

Der Polizei wurde am Montag (20.04.2020) gegen 21.45 Uhr ein Brand nordwestlich der Ortschaft Rothemühle gemeldet. Nach Zeugenangaben stand hier ein Waldgebiet in Flammen. Feuerwehkräfte nahmen sofort die Brandbekämpfung auf, die am Dienstag abgeschlossen werden konnte.

Nach den durchgeführten Ermittlungen der Polizei wurde bereits vor Brandentdeckung von Zeugen Brandgeruch aus dem Waldgebiet wahrgenommen, ohne diesen genau zuordnen zu können. Daraus schließt die Polizei, dass der Brand erst nach einer Schwelbrandphase in ein offenes Feuer übergegangen ist.

Derzeit ist von einer Brandentstehung nach fahrlässigem Umgang mit brennenden oder glimmenden Gegenständen, möglicherweise einer fahrlässig entsorgten Zigarettenkippe, auszugehen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich nicht ergeben.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit weist die Polizei darauf hin, in Waldgebieten besonders vorsichtig zu sein.

Angaben über die Höhe des Sachschadens liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell