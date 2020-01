Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Presseeinladung - Zeitzeuge des Holocaust referiert am 21.01.2020 bei der PD AFB in Eutin

Eutin (ots)

Die jüdische Familie Herschel traf vor ihrer Deportation die schwierige Entscheidung, ihren Sohn Tswi Herschel bei einer nichtjüdischen Familie zu verstecken. Diese Familie zog Tswi Herschel auf, seine Eltern wurden im Vernichtungslager Sobibor ermordet. Die Eltern hatten den Pflegeeltern einen selbst gestalteten Lebenskalender für ihren Sohn übergeben, den sie voller Hoffnung und Zuversicht auf eine selbstbestimmte Zukunft nach dessen Geburt gefertigt hatten. Dieser half Tswi Herschel dabei, mehr über seine Familie und Herkunft herauszufinden und ist Gegenstand seines jetzigen Vortrages. Der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei ist es gelungen, Tswi Herschel erneut als Referenten zu gewinnen. Im Rahmen der Unterrichtung des Faches Politische Bildung besteht die Möglichkeit, sich weiter mit dem Thema der Rolle der Polizei im Dritten Reich, auseinanderzusetzen. Zielgruppe des Vortrages sind junge Polizeibeamtinnen und -beamte im 1. Ausbildungsjahr und weitere Angehörige der PD AFB.

Der Vortrag wird am 21.01.2020 von 14:00 bis 16:00 Uhr im Speisesaal der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, Gebäude 14, Hubertushöhe, Eutin, stattfinden. Pressevertreter sind zur Teilnahme an der Veranstaltung herzlich eingeladen. Eine Anmeldung erbitten wir an das u.a. Postfach oder telefonisch bis zum 21.01.2020, 11 Uhr.

