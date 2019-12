Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Presseeinladung - "Dürfen die das?" - Gemeinsame Diskussion der PD AFB und Amnesty International am Mittwoch, 4. Dezember

Die These: Der Polizeibericht von Amnesty International dokumentiert Misshandlungen und Todesfälle in Polizeigewahrsam. Begünstig würden solche Fälle durch den Ausschluss der Öffentlichkeit. Amnesty International fordert eine unabhängige Stelle zur Untersuchung von Beschwerden gegen mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen durch Angehörige der Polizei. Zur Diskussion der These laden die Amnesty International-Gruppe Eutin/Plön und die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. An dieser werden neben interessierten Bürgerinnen und Bürgern auch Ausbildende der Eutiner Polizeidirektion im Rahmen der Unterrichtung in Politischer Bildung teilnehmen. Referent der Veranstaltung ist einerseits Prof. Dr. Raphael Behr, Professor für Polizeiwissenschaften der Akademie der Polizei Hamburg. Weiterhin konnte mit Oliver Malchow der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei als Vortragender gewonnen werden. Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 4. Dezember, im Speisesaal der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, Hubertushöhe, 23701 Eutin. Veranstaltungsbeginn ist um 19.00 Uhr. Sollten wir Ihr Interesse als Medienvertreter an einer Berichterstattung geweckt haben, so bitten wir um Anmeldung unter u. a. eMail-Adresse bis Dienstag, 4.12.2019, 12.00 Uhr. Der Zugang erfolgt an der Objektschutzwache.

