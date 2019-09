Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Feierliche Vereidigung von 406 neuen Polizeianwärtern in Neumünster

Eutin (ots)

50 Dienstanfängerinnen und Dienstanfänger wurden bereits am 1. Februar 2019 in den Dienst der Landespolizei Schleswig-Holstein eingestellt. Weitere 356 traten ihren Dienst zum 1. August bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PD AFB) in Eutin und der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) in Altenholz an. Zweieinhalb Jahre beträgt die Ausbildungszeit der 156 Polizeiobermeisteranwärterinnen und -anwärter. Die 250 Kommissaranwärterinnen und -anwärter stellen sich einem dreijährigen Studium und dürfen sich mit ihrem Abschluss zudem Bachelor of Arts nennen. 158 Frauen und 248 Männer im Laufbahnzweig der Kriminal-, Schutz- und Wasserschutzpolizei wurden am Sonntag, dem 22. September, in den Holstenhallen in Neumünster nunmehr festlich vereidigt. Zahlreiche Gäste hatte die Eutiner Polizeidirektion eingeladen. Gerne waren Vertreter der Landespolizei, benachbarte Organisationen bzw. Kooperationspartner und die unzähligen Angehörigen der zu Vereidenden der Einladung gefolgt. Der feierliche Tag begann mit einem Gottesdienst, der gemeinschaftlich von einigen Dienstanfängerinnen und Dienstanfängern und Volker Struve, Polizeiseelsorger der Landespolizei, eindrucksvoll gestaltet wurde. "Es ist Ihre Vereidigung - ein Tag im besonderen Rahmen, von besonderer Bedeutung und einer besonderen Aufregung. Sie werden Ihren Teil durch Ihre an der Gesellschaft orientierten praktizierten Berufsausübung leisten. Hierzu werden Sie in Studium und Ausbildung vorbereitet. Bleiben Sie stark in der inneren werteorientierten Haltung und bewahren Sie sich Idealismus und Vertrauen", stellte die Leitende Polizeidirektorin Maren Freyher, Leiterin der PD AFB, bei der Begrüßung der etwa 3000 Anwesenden fest. Landespolizeidirektor Michael Wilksen richtete in seinem Grußwort den Fokus auf sein Verständnis von einer Bürgerpolizei. Diese sei fest in der zivilen Gesellschaft verankert. "Wir sind keine origkeitlich ausgerichtete Organisation. Erst Recht sind wir kein Staat im Staate. Die Polizei in Schleswig-Holstein hält sich an Recht und Gesetz. Das ist unser Auftrag und den erfüllen wir, denn wir alle haben auch einmal den Diensteid geleistet." Mit ihrem Bekenntnis übernähmen die zu Vereidigenden ab jetzt die volle persönliche Verantwortung für ihr Handeln. "Diese kann Ihnen niemand mehr abnehmen. Sie prägen die Zukunft unserer Landespolizei. Tun Sie es mit Verstand, mit Herz und Mut. Stehen Sie für die Werte ein, die unser Land und die Polizei in Schleswig-Holstein auszeichnen und auch ausmachen." Den Diensteid nahm der Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration, Hans-Joachim Grote, persönlich ab. In seiner Festansprache forderte der oberste Dienstherr: "Wir brauchen motivierte und selbstbewusste Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Menschen, die mitdenken, Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und die zu den Grundwerten unserer Gesellschaft stehen." Wenn die Anwärterinnen und Anwärter ihre Ausbildung 2022 abschließen, werde Schleswig-Holstein über eine so große und junge Polizei verfügen, wie nie zuvor. "Mit Ihrer heutigen Vereidigung werden Sie ein Teil dieser großen und immer vielfältiger werdenden Landespolizei. Gehen Sie weiter Ihren Weg, gestalten Sie Ihr Berufsleben und seien Sie im konstruktiven Sinne kritisch. Denken Sie immer daran: Sie sind für unsere Bürgerinnen und Bürger da. Ich freue mich darauf, Sie ein Stück auf diesem Weg begleiten zu können." Im Anschluss an den Festakt, der stimmungsvoll durch das Bundespolizei-Orchester Hannover musikalisch begleitet wurde, hatten die Angehörigen die Gelegenheit, sich bei ausgewählten Darbietungen einen eigenen Eindruck über die Inhalte der Polizeiausbildung und Aufgabenbereiche der Landespolizei zu verschaffen.

