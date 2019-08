Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gelber Sack fängt Feuer

Am Dienstag löschte die Feuerwehr in Heidenheim einen Brand auf einem Balkon.

Gegen 14.45 Uhr hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Iglauer Straße einen Knall und sah von einem Balkon Rauch aufsteigen. Die Feuerwehr kam und löschte die Flammen. Gebrannt hatte ein gelber Sack, in dem auch eine Spraydose war. Aufgrund der Sonneneinstrahlung dürfte sich die Dose bis zur Explosion erhitzt haben. Dadurch geriet der Sack in Brand. Außer gelben Säcken mit Inhalt hatte nichts gebrannt, weshalb laut Polizeiangaben kein Sachschaden entstand.

