POL-CUX: Qualmender Müllwagen deckt auf - Unbekannte entsorgen Restmüll in Altpapier

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Dienstagvormittag (21.04.2020) entstand in einem Müllwagen, der auf der Route Von-Klenck-Str./ Schmeelkestr./Stettiner Str./ Labiauer Str./ Wellingsbütteler Weg / Breslauer Str. und Oeststraße Altpapier gesammelt hat, eine Rauchentwicklung. Der besonnene Fahrer lenkte den Wagen umgehend in die Nähe der Raiffeisengenossenschaft, wo der Inhalt aus dem Fahrzeug in Container umgeladen und so gefahrlos von rund 20 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden konnte. Mitarbeiter des Raiffeisennmarktes stellten die Container für diesen Zweck kurzerhand bereit. Ein Anwohner versorgte die Helfer mit Getränken. Er war vorbildlich mit einer Mund-Nasen-Abdeckung versehen und hielt den gebotenen Abstand. Dem Lob folgt jedoch ein Tadel der eingesetzten Kräfte, denn wie sich beim Ablöschen herausstellte, hatten Anwohner neben dem Papier auch anderen Unrat in den Altapiertonnen entsorgt. "Eine Umweltsauerei, die nicht ohne Grund mit hohen Bußgeldern geahndet werden kann", betont eine Sprecherin der Polizei.

