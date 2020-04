Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei ermittelt nach Medikamentendiebstahl

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zu Sonntag brach eine bislang unbekannte Person durch ein "auf Kipp" stehendes Fenster in eine Wohneinrichtung in der Abendrothstraße ein und entwendete aus einem Dienstzimmer vorgefundene Medikamente der Bewohner. Zeugen, denen Sonntagfrüh (19.04.2020) insbesondere in der Zeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Abendrothstraße oder der Südersteinstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven zu melden (Tel.: 04721-5730).

