Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven, für Sonntag, 19.04.2020

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf

Auto überschlägt sich mehrfach im Graben

Am Sonntagvormittag 19.04.20 gegen 09.45 Uhr kam es auf der Landesstraße 143 zwischen den Ortschaften Sellstedt und Wehdel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 37-jährige Mann aus Bremerhaven fuhr in Richtung Wehdel, als er nach Durchfahren einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Im Graben überschlug sich der Opel mehrfach und wurde total zerstört. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der Fahrer musste durch die Freiwilligen Wehren aus den umliegenden Ortschaften aus dem Auto befreit werden. Er wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Noch an der Unfallstelle nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahr. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Landesstraße war für eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

T. Tietje, PHK

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell