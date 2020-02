Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebe stehlen 50 leere Obstkisten

Steinheim (ots)

An einem Einkaufsmarkt an der Anton-Spilker-Straße in Steinheim wurden 50 leere Obstkisten entwendet. Am Montag, 17. Februar, war um 4.25 Uhr ein weißer Lieferwagen zur Warenannahme an den rückwärtigen Bereich des Verbrauchermarktes gefahren. Drei bislang unbekannte Täter stiegen aus, räumten in kurzer Zeit etwa 50 leere Obstkisten in den Transporter und fuhren davon. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

