Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geldbörse aus Auto gestohlen

Bad Driburg (ots)

Einen kurzen, unbeobachteten Moment nutzte offenbar ein bislang unbekannter Täter in Bad Driburg aus, um aus einem parkenden Auto eine Geldbörse zu entwenden. Die 34-jährige Fahrerin eines blauen Ford Fiesta hatte ihren Wagen am Donnerstag, 13. Februar, um 14.45 Uhr an der Caspar-Heinrich-Straße abgestellt. Gegen 15 Uhr war sie zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt. Kurz darauf stellte sie fest, dass aus einer Handtasche, die während dieser Zeit im Auto gelegen hatte, das Portemonnaie mit Bargeld und Karten verschwunden war. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 05271/962-0. /nig

