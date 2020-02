Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hydraulikmotor aus Radlader ausgebaut und gestohlen

Höxter (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in Höxter-Fürstenau einen Hydraulikmotor von einem Radlader ausgebaut und abtransportiert. In der Zeit zwischen Samstag, 15. Februar, gegen 17.15 Uhr und Sonntag, 16. Februar, gegen 13 Uhr haben sich die Täter Zugang zu dem umzäunten Gelände eines Baumaschinenhandels verschafft. Dort montierten sie von einem Radlader der Marke Kramer Allrad einen Hydraulikmotor ab und entwendeten ihn. Der Motor ist so schwer, dass er nicht ohne weiteres getragen und transportiert werden kann. Die Ermittler der Polizei Höxter bitten um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

