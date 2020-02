Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Täter bei Einbruchsversuch überrascht

Karlsruhe (ots)

Bei dem Versuch in eine Wohnung in der Schumacherstraße einzubrechen wurden zwei Unbekannte vom Bewohner überrascht. Die Täter kletterten zunächst auf den Balkon und versuchten die Balkontüre aufzubrechen. Gegen 18.30 Uhr wurden sie dann von dem Bewohner auf dem Balkon festgestellt und ergriffen sofort die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife drei Personen in der Grünanlage bei der Hußstraße feststellen. Beim Erkennen der Streife flüchteten sie sofort in Richtung Berliner Platz. Die weitere Fahndung nach den Verdächtigen verlief erfolglos. Sie wurden als 16 - 18 Jahre alt und schlank beschrieben. Zwei Personen waren mit schwarzen Kapuzenpullovern bekleidet, wovon einer eine ausgewaschene Jeansjacke darüber trug. Der dritte trug dunkle Kleidung. Wer Hinweise auf die Personen geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

