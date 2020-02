Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lkw-Fahrer übersieht Radler

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend im Kreuzungsbereich Kriegsstraße / Rüppurrer Straße bei dem ein 33-jähriger Lkw-Fahrer einen querenden Radfahrer übersah.

Kurz nach 20:30 Uhr fuhr der 33-Jährige mit seinem Gefährt die Kriegsstraße stadtauswärts und biegt rechts in die Rüppurrer Straße ein. Hierbei übersieht er den an einer Fußgängerampel querenden Radler und touchierte diesen. Durch den Streifvorgang wird das Zweirad um gedrückt und vom rechten Vorderrad des Lkws überrollt. Der 48-jährige Fahrradfahrer kann sich vorm überrollt werden selbst retten und trägt hierdurch glücklicherweise nur starke Prellungen davon. Das Herrenrad wird in seiner Gebrauchsfähigkeit komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf zirka 500 Euro.

