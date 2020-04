Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Schiffdorf Passantin verhindert Einbruch

Cuxhaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.04.2020 gegen 05.00 Uhr bemerkte eine Passantin zwei verdächtige Personen in der Leher Straße in Schiffdorf-Spaden. Ein Mann stand offenbar "Schmiere", während der andere die Eingangstür zu einem Schreibwarengeschäft mit einem Brechwerkzeug aufhebeln wollte. Beim Erblicken der Zeugin entfernten sich die Personen vom Tatort. Ein Täter fuhr mit einem Fahrrad davon. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706-9480 zu melden.

