Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahren trotz BtM-Einwirkung

Bad Pyrmont (ots)

Am 18.02.2020, gegen 20.20 Uhr, wurde auf der Solbadstraße ein 37jähriger Mann aus Bad Pyrmont in seinem BMW angehalten und überprüft. Der Fahrzeugführer wies Merkmale einer BtM-Einwirkung auf und gab auch offen zu, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Von dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, deren Auswertung aktuell noch aussteht. Da der Mann vor fünf Wochen bereits wegen einer Fahrt unter BtM-Einwirkung aufgefallen war, droht im jetzt ein dreimonatiges Fahrverbot, 1000 Euro Bußgeld plus die Verfahrenskosten für die Blutentnahme und das Bußgeldverfahren.

