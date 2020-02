Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Kiosk

Bad Pyrmont (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 18.02.20 in einen Kiosk auf der Brunnenstraße ein. Sie zerstörten die Scheibe des Eingangsbereiches und entwendeten nach ersten Feststellungen eine größere Menge Zigaretten und Tabak. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor, der Gesamtschaden dürfte aber in einem mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Eine Spurensuche ist erfolgt, die Auswertung steht noch aus.

