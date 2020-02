Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unvorsichtig abgebogen, Verkehrsunfall

Bad Pyrmont (ots)

Am 14.02.2020, gegen 17.00 Uhr, wollte ein 23jähriger Göttinger mit seinem Opel Agila auf der Bahnhofskreuzung nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen. Obwohl er den entgegenkommenden VW Golf eines 81jährigen aus Vahlbruch gesehen hatte, versuchte er noch schnell vor dem anderen Fahrzeug über die Kreuzung zu gelangen. Der Versuch misslang und beide Fahrzeuge stießen zusammen. An dem 16 Jahre alten Opel entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro, an dem Golf ein Schaden von ca. 3000 Euro. Dem 23jährigen wird jetzt ein Vorfahrtsverstoß vorgeworfen.

