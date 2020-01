Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Autodach zerkratzt; Wiesmoor - Lack zerkratzt; Wiesmoor - Betriebsunfall; Ihlow - Unfallflucht auf Friesenstraße; Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Autodach zerkratzt

In Ihlow ist am Dienstag ein roter Opel Corsa beschädigt worden. Ein Unbekannter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand das Fahrzeugdach. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr an der Kolkstraße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Lack zerkratzt

Ein schwarzer VW T-Roc ist am Mittwoch in Wiesmoor zerkratzt worden. Zwischen 8 Uhr und 11 Uhr stand der Wagen auf einem Parkplatz an der Hauptstraße und wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Betriebsunfall

Zu einem Betriebsunfall ist es am Donnerstag in Wiesmoor gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr auf dem Betriebsgelände eines Möbelhandels. Bei einer Anlieferung übersah ein 25-jähriger Lkw-Fahrer nach bisherigem Erkenntnisstand einen 40-jährigen Mitarbeiter auf der Laderampe der dortigen Lagerhalle. Der 40-Jährige wurde zwischen dem Lkw und dem Gebäude eingeklemmt. Der Mann wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Unfallflucht auf Friesenstraße

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Mittwoch in Ihlow einen VW Passat touchiert und ist anschließend geflüchtet. Der rote VW Passat wurde zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, an der Fahrerseite beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit am rechten Fahrstreifen der Friesenstraße in Fahrtrichtung Ochtelbur. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

In Aurich ist ein schwarzer VW Golf beschädigt worden. Der unbekannte Verursacher touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 7.15 Uhr und 13.30 Uhr auf einem Parkplatz am Dreekamp. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

