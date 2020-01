Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Fahrräder aus Schuppen gestohlen; Wittmund - Zusammenstoß auf Eggelinger Straße

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Fahrräder aus Schuppen gestohlen

In einen Schuppen in der Mühlenstraße in Wittmund ist zwischen Sonntag und Dienstag eingebrochen worden. Die Täter stiegen in den verschlossenen Schuppen ein und entwendeten ein Damen- und ein Herrenrad der Marke Gudereit. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Dienstag, 18.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zusammenstoß auf Eggelinger Straße

Zwei Autofahrer sind am Dienstag in Wittmund auf der Eggelinger Straße zusammengestoßen. Ein 42 Jahre alte Fahrer eines VW Transporters missachtete in Höhe Barghamm nach bisherigem Erkenntnisstand die Vorfahrt eines 80 Jahre alten Ford-Fahrers aus Wittmund. Es kam zum Zusammenstoß. Die 75 Jahre alte Beifahrerin in dem Ford wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

