Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Am 19.01.2020 gegen 15:25 Uhr kam es in der Pirmasenser Straße zu einem Verkehrsunfall, als eine 27-jährige Pkw-Fahrerin, die aus Richtung Zweibrücken-Oberauerbach in Richtung Stadtmitte unterwegs war, plötzlich nach rechts in eine Hofeinfahrt ausscherte, um dann mit Schwung nach links in einem Zug über die Fahrbahn in die Hofeinfahrt des gegenüberliegenden Anwesens einzubiegen - dies offenbar ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen.

Eine nachfolgende 61-jährige Pkw-Fahrerin erkannte das ungewöhnliche Fahrmanöver zu spät und fuhr der 27-jährigen in die Fahrerseite ihres Wagens. Dabei entstand am Fahrzeug der 27-Jährigen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR, am Pkw der 61-Jährigen Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Da die 27-Jährige auf die Polizeibeamten einen auffälligen Eindruck machte, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf THC reagierte. Der jungen Frau musste eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein zum Zwecke der Einziehung sichergestellt werden. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

