Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Alkoholeinfluss

Hermersberg (ots)

Unfall gebaut, zunächst abgehauen und dann doch zur Unfallstelle zurückgekehrt. Dieses Geschehen ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in Hermersberg. Ein 18-jähriger junger Mann aus dem Landkreis streifte einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und fuhr zunächst weiter, kehrte wieder um und räumte gegenüber der Wald-fischbacher Polizei ein, den Unfall verursacht zu haben. Weil er unter Alkoholeinfluss stand, ein Alcotest vor Ort ergab einen Wert von 0,46 Promille, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

