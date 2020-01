Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kupferdiebstahl

Unbekannte Täter demontieren Fallrohr

Kleve-Materborn (ots)

Am Sonntag (12. Januar 2020) gegen 14:45 Uhr stellte die Anwohnerin eines Hauses an der Jenaer Straße fest, dass unbekannte Täter ein Kupferfallrohr von der Vorderseite des Gebäudes entwendet hatten. Sie montierten ein etwa drei Meter langes Stück des Regenfallrohrs ab und stahlen dieses, samt Wandanker. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

