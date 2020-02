Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ladendiebe

Bad Pyrmont (ots)

Am 17.02.2020, gegen 17:35 Uhr, betraten drei Männer den Telekom-Shop an der Brunnenstraße. Zwei Täter seien ca. 45 Jahre alt gewesen, der dritte ca. 25 Jahre. Die beiden älteren Männer beschäftigten die Verkäuferin in einem Verkaufsgespräch. Nachdem alle drei gegangen waren, stellte die Verkäuferin fest, dass zwei Apple-Watch, in einem Gesamtwert von rund 1000,- Euro, von einem Verkaufsständer fehlten. Der Geschäftsbetreiber verfolgte die Männer noch und sprach sie an. Sie flüchteten jedoch vor dem Eintreffen der Polizei. Die Männer seien dunkel gekleidet gewesen und hätten und schwarze Haare gehabt.

