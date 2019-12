Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Heitkamp/Auto beschädigt

Coesfeld (ots)

Das war kein schönes Weihnachtsgeschenk. Bislang ist der Fahrer unbekannt, der zwischen dem 20.12.19 (14 Uhr) und dem 24.12.19 (14 Uhr)einen weißen Fiat beschädigt hat. Der parkte in einer Parkbox an der Straße "Heitkamp". Der Verusacher fuhr weg, ohne sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

