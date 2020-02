Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw-Diebstahl

Bad Pyrmont (ots)

In der Zeit vom 14.02.2020, 18:00 Uhr, bis zum 17.02.2020, 09:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen abgemeldeten weißen Pkw Toyota RAV 4 Hybrid im Wert von ca. 28.000,- Euro vom Gelände eines Autohändlers an der Hagener Straße. Es ist sowohl möglich, dass das Fahrzeug komplett aufgeladen oder der Funk-Schlüssel überbrückt wurde. Der abgemeldete, vier Jahre alte Pkw war zusätzlich mit einer Lenkradkralle gesichert. Evtl. steht dies Tat im Zusammenhang mit dem Diebstahl von zwei Kfz-Kennzeichen in der Zeit vom 14.02.18, 16:00 Uhr, bis 16.02.20, 20:00 Uhr, auf dem Vitusweg in Bad Pyrmont. Beide Kennzeichen wurden dort von einem am Fahrbahnrand parkenden Opel Adam entwendet. Wer Hinweise auf Täter oder Tatumstände geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Pyrmont, Telefon 05281-94060, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell