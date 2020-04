Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Geräteschuppen

Attendorn (ots)

Bereits in der Nacht vom 18. auf den 19. April sind unbekannte Täter in ein Gerätehaus eingedrungen, das zu einem Einfamilienhaus im Rapsweg gehört. Sie hebelten dafür die Tür auf und drangen so in den Schuppen ein. Dabei entwendeten sie einen Laubsauger, einen Aschesauger sowie ein Verlängerungskabel. Der Wert der Beute sowie die entstandene Sachbeschädigung liegen im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

