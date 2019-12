Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Weihnachtsmarktstand beschädigt - Streit in Disco - Einbruch in städtisches Gebäude - Streit zwischen Hundebesitzern - Sonstiges

Kirchberg an der Jagst: 5000 Euro Schaden auf Parkplatz

Beim Rückwärtsfahren kollidierte am Mittwoch um 11:50 Uhr ein 31-jähriger Golf-Lenker mit einem dahinter stehenden VW Golf einer 18-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich auf einem Parkplatz in der Schulstraße ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: PKW kollidiert mit Radfahrer

In der Ellwanger Straße ereignete sich am Mittwoch um kurz nach 20 Uhr ein Unfall zwischen einer 19-jährigen Seat-Lenkerin und einem 26-jährigen Radfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer befuhren die Ellwanger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die PKW-lenkerin wollte von der Straße nach rechts auf ein Grundstück einfahren und übersah hierbei den Radfahrer auf dem dortigen Radweg. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Gerabronn: Einbruch in städtisches Gebäude

In ein städtisches Gebäude in der Dr.-Model-Straße wurde zwischen Dienstagabend, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 10:30 Uhr eingebrochen. Der oder die Einbrecher hebelte eine Kellertür auf und drang so in das Gebäude ein. Es wurden mehrere Schubladen und Schranktüren geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Michelfeld: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag um 07:10 Uhr befuhr eine 45-jährige Lenkerin eines Ford Escape die Bibersfelder Straße. An der Einmündung in die Haller Straße übersah sie eine 50-jährige Chrysler-Lenkerin, welche von der Haller Straße in die Bibersfelder Straße einfahren wollte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Streit in Disco

Am Donnerstag um 00:45 Uhr kam es in einer Diskothek in der Straße Am Markt zu einem Streit zwischen einem 24-jährigen und einem 22-jährigen Mann. Im Verlauf des Streits verletzte der 22-Jährige seinen Kontrahenten vermutlich mit einem Glas am Hinterkopf, so dass dieser mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Hall: Weihnachtsmarktstand beschädigt

Zwischen Dienstagabend, 20:15 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr, wurde das Dach eines Weihnachtsmarktstandes im Bereich des Weihnachtsmarktes am Marktplatz vermutlich durch ein Lieferfahrzeug beschädigt. Der Verursacher hat den Schaden wohl bemerkt und notdürftig repariert. Anschließend entfernte er sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Streit zwischen Hundebesitzern

Am Mittwoch zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann am Bussteig 3 am ZOB von einem bislang unbekannten Mann mit dem Fuß gegen das Bein getreten und mit der Faust gegen die Brust geschlagen. Grund hierfür war, dass der mitgeführte Hund des 25-Jährigen den bislang unbekannten Schläger und dessen Hund angebellt hatte. Der Unbekannte wurde als etwa 23-26 Jahre alt, sehr schlank, etwa 1,85m groß mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er war mit einer dunklen Jacke und einer Jeans bekleidet. Sein mitgeführter Hund war etwa kniehoch und hatte ein hellbraunes Fell.

Untermünkheim: Unfall mit Gabelstapler

Ein 44-jähriger Lenker eines Gabelstaplers bog am Mittwoch um 14:30 Uhr von einer Seitenstichstraße der Robert-Bosch-Straße nach links in diese ein. Hierbei fuhr er jedoch auf der linken Fahrbahnseite, so dass es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW BMW eines 41-Jährigen kam. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

