POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann onaniert im Bus, Einbrüche, Unfälle & Autos beschädigt

Waiblingen: Mann onaniert im Bus - Zeugen gesucht

Kurz vor 17 Uhr fuhr eine 17-jährige Jugendliche am Mittwochnachmittag mit dem Bus der Linie 207 vom Alfred-Diebold-Weg in Richtung Busbahnhof. Während der Fahrt setzte sich ein offensichtlich alkoholisierter Mann neben den Teenager und begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Der Mann wird als Mitte 40, ca. 170 cm groß mit schwarzen, vollen, gewellten Haaren sowie einem schwarzen Vollbart beschrieben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkle Trainingsjacke sowie eine schwarze Trainingshofe und schwarze Halbschuhe getragen haben und eine Sekt- sowie eine Saftflasche mitgeführt haben. Zeugenhinweise zu dem Mann nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen 20:45 Uhr und 21:05 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch auf einem Parkplatz in der Straße Beim Rathaus einen geparkten Ford Fiesta und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 21:30 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Krähenweg ein und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Einbrecher aber nicht fündig und flüchteten ohne Diebesgut wieder. Dafür hinterließen sie Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Backnang: Auto zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 7:15 Uhr einen in der Straße Stettiner Ring am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke VW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro an dem Golf.

Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise auf den Täter unter Telefon 07191 909-0.

Auenwald-Oberbrüden: Jugendliche beschädigen Autos

Durch einen Anwohner der Trailhöfer Straße wurde am Mittwochabend gegen 20 Uhr gemeldet, dass zwei Jugendliche sich an Autos zu schaffen machen würden und diese beschädigen. Zunächst konnten die beiden Jugendlichen durch die eingesetzten Streifen nicht angetroffen werden. Während der Anzeigenaufnahme konnten der 16-Jährige und sein 15-jähriger Kumpane jedoch erneut entdeckt werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden sie gegenüber den Polizeibeamten ausfällig und beleidigend. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden ihren Eltern übergeben. Ihnen droht eine Strafanzeige.

Kernen im Remstal: Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Hartstraße am Fahrbahnrand geparkten Porsche. An dem Sportwagen entstand dadurch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Kernen-Rommelshausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 41798.

Schorndorf. Auto zerkratzt

Ein unbekannter Täter zerkratzte am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr einen in der Straße An der Mauer auf einem Parkplatz abgestellten Mercedes Benz mit einem spitzen Gegenstand. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Die Polizei Schorndorf nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0 entgegen.

Winterbach: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Gegen 18:30 Uhr am Mittwochabend war ein 24 Jahre alter Smart-Fahrer auf der L1140 aus Richtung Rohrbronn kommend unterwegs. An der Abzweigung zur K1866 übersah er eine hier fahrende 24-Jährige auf einem Motorroller der Marke Keeway. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge bei dem die 24-Jährige leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Welzheim: Einbruch in Wohnhaus

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch zwischen 14:15 Uhr und 20:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Steinbeise. Der oder die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räume in dem Haus nach Diebesgut. Bei dem Einbruch verursachten der oder die Täter einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Welzheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 92810.

