POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz, Diebstähle, Trunkenheitsfahrt, Unfälle

Aalen: Feuerwerkskörper setzte Hecke in Brand

Rund fünf Meter Hecke verbrannten am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr in der Hofherrnstraße, nachdem Unbekannte einen Feuerwerkskörper hineingeworfen hatten. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Aalen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher, bei denen es sich vermutlich um zwei bis drei Jugendliche handelt, nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug war verschwunden

Sichtlich aufgelöst suchte eine 83-Jährige am Mittwochmittag gegen 13 Uhr das Polizeirevier Aalen auf und bat um Hilfe, da sie den Standort ihres Fahrzeuges nicht mehr wusste. Die Dame hatte den Pkw abgestellt und war dann zum Einkaufen gegangen. Nachdem ihre Suche ohne Erfolg blieb, sprach sie wohl einen Passanten an, der sie zum Revier begleitete. Zusammen mit Kräften des Ordnungsamtes machten sich Polizeibeamte auf den Weg. Nach rund einer halben Stunde wurden sie in der Beinstraße fündig.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 16 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er einen Pkw Fiat beschädigte, der in diesem Zeitraum im alten Parkhaus der Ostalbklinik abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Diebstähle

Kurz nach 14 Uhr am Mittwochmittag wurde eine 32-Jährige zusammen mit ihrem 12-jährigen Sohn in einem Einkaufsmarkt in der Julius-Bausch-Straße beim Diebstahl ertappt. Die Frau hatte sich wohl so vor den Jungen gestellt, dass dieser unbehelligt eine Damen-Armbanduhr aus der Verpackung nehmen und in seiner Jackentasche verstauen konnte. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Die beiden wurden an Beamte des Polizeireviers Aalen übergeben.

Gegen 13.45 Uhr entwendete ein Dieb in einem Ladengeschäft in der Mittelbachstraße ein Smartphone I-Phone 11 der Firma Apple. Der Wert des Gerätes beläuft sich auf 1149 Euro. Der Mann fiel dem Angestellten des Ladens auf, weil er offenbar sehr nervös war. Durch andere Kunden abgelenkt, konnte er den Unbekannten jedoch nicht im Auge behalten. Gegen 15 Uhr stellte dann eine Mitarbeiterin das Fehlen des Smartphones fest; dieses war durch ein Plagiatsmodell ausgetauscht worden.

Aalen: Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken beschädigte eine 58-Jährige am Mittwochmittag gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw Hyundai einen auf dem Bahnhofsvorplatz stehenden Pkw Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Mittwochnachmittag verursachte, als er zwischen 15.10 Uhr und 15.35 Uhr einen Pkw Opel beschädigte, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Oberen Brühlstraße abgestellt war. An dem beschädigten Fahrzeug konnten blaue Lackantragungen festgestellt werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Rainau: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Gegen 12.40 Uhr am Mittwochmittag befuhr eine 38-Jährige mit ihrem VW Transporter die Landesstraße 1029 zwischen Weiler und Haisterhofen. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das ruckartige Zurückziehen auf die Fahrbahn verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug, welches im weiteren Verlauf eine Böschung hinab fuhr, sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die 38-Jährige blieb unverletzt; an ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 45.000 Euro.

Ellwangen/BAB7: Stauende übersehen

Auf der BAB7 ereignete sich am Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall, bei dem mitunter Sachschaden von rund 108.000 Euro entstand. Ein 52 Jahre alter Fahrer eines Renault-Pferdetransporters übersah gegen 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen das Stauende. Er fuhr auf den Ford Transit eines 54-Jährigen auf, der wiederum auf einen Sattelzug aufgeschoben wurde, der von einem 50-Jährigen gelenkt wurde. Diese beiden Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Hund im Ford Transit wurde bei dem Unfall getötet, genauso wie ein Pony, das sich im Transporter des Unfallverursachers befand. Beide Transporter wurden totalbeschädigt und abgeschleppt.

Schwäbisch Gmünd: Kettenreaktion

Kurz vor 21 Uhr am Mittwochabend fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz vom Zubringer Verteiler Ost auf die B 29 ein, da er irrtümlich davon ausgegangen war, dass ein 28-Jähriger, der mit seinem Pkw Mazda auf der B 29 herangefahren kam, seine Fahrgeschwindigkeit verringere, um ihm das Einfädeln zu ermöglichen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 28-Jährige abrupt abbremsen. Eine 36-Jährige, die mit ihrem Pkw VW Passat hinter ihm fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf, wobei ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen 14.45 Uhr und 17.30 Uhr am Mittwochnachmittag zerkratzte ein bislang Unbekannter einen Pkw Audi A4, der in dieser Zeit im Nelkenweg abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Beleidigungen bei der Blutentnahme

Eine Verkehrsteilnehmerin verständigte am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Mann mit seinem Fahrzeug in der Klarenbergstraße gegen den Randstein gefahren war, ausstieg und um seinen Pkw getorkelt war. Die Frau nannte das Kennzeichen des Fahrzeuges, woraufhin Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd die Halteradresse anfuhren. Sie konnten das Fahrzeug antreffen und den 43 Jahre alten Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem ein entsprechender Vortest einen Wert von knapp drei 3 Promille ergab, musste der Mann sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Während dieser Maßnahme beleidigte er die Beamten mit diversen Schimpfworten.

Eschach: Von Sonne geblendet

In der Schechinger Straße übersah ein 47-jähriger Seat-Fahrer am Mittwochvormittag einen am Fahrbahnrand parkenden VW samt Anhänger. Er fuhr auf, wobei sich seine 45-jährige Beifahrerin leicht verletzte. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 40.000 Euro.

