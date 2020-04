Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte zerkratzen geparkte Fahrzeuge

Lennestadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (22. April) auf Donnerstag (23. April) haben unbekannte Täter zwei Pkw, die in der Beethovenstraße geparkt wurden, beschädigt. Sie zerkratzten jeweils Teile des Lacks mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden an jedem der Fahrzeuge im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

