POL-WE: Rollgerüste in Ober-Rosbach gestohlen ++ Mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft ++ Senior in Bad Vilbel überführt "Abholer" ++ Einbruch in Lindheim ++ u.a.

Friedberg (ots)

Einbrecher in Untersuchungshaft

Wetteraukreis: Die beiden mutmaßlichen Einbrecher, die am Mittwoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der Wetterau festgenommen werden konnten, wurden am gestrigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete Untersuchungshaft für die beiden 27 und 30 Jahre alten Männer an. Der dritte potentielle Mittäter, dem am Mittwoch in Bönstadt die Flucht gelang, konnte noch nicht ermittelt werden. Neben dem Einbruch in Altenstadt am Mittwochmittag, prüft die Polizei, ob die Tatverdächtigen für Einbrüche und Versuche in Ranstadt, Lindheim, Nieder-Mockstadt, Ortenberg, Stockheim und Gedern in Betracht kommen, die seit dem 26. Juli zur Anzeige gebracht wurden.

*

Scheibe eingeschlagen

Bad Nauheim: Ein 48-jähriger Bad Nauheimer hatte sich am Donnerstagabend nicht mehr unter Kontrolle und schlug mit den Fäusten die Scheibe der Fahrbahnaushänge der Bushaltestelle Stresemannstraße ein. Zeugen beobachtete den Vorfall gegen 19.20 Uhr, folgten dem Mann und gaben den Standort an die Polizei weiter. Diese ermittelt gegen den Bad Nauheimer nun wegen Sachbeschädigung.

*

Senior überführte mutmaßlichen "Abholer"

Bad Vilbel: Am Dienstagabend meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter bei einem Senior in Bad Vilbel. Der vermeintliche Polizist gaukelte dem Senior vor, dass die Polizei seine Wertsachen in Sicherheit bringen müsse, um sie vor Einbrechern zu schützen. Der Senior glaubte dem Anrufer kein Wort, war gut aufgeklärt über die Masche der "falschen Polizeibeamten", spielte aber mit und tat so, als ob er Wertsachen übergeben wolle. Dann verständigte er die richtige Polizei. Nachdem ein Mann auf seinem Grundstück erschien, um die Wertsachen entgegenzunehmen, griff die richtige Polizei zu. Die Beamten nahmen den 28-jährigen Frankfurter fest. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen kam er aus Mangel an Haftgründen wieder auf freien Fuß, die Ermittlungen gegen ihn dauern aber selbstverständlich an.

*

Rollerfahrer leicht verletzt

Friedberg: Von der Kaiserstraße nach rechts auf die Mainzer-Tor-Anlage wollte ein 64-jähriger Rosbacher am Donnerstagabend, gegen 18.55 Uhr mit seinem PKW abbiegen und hatte sich dazu auf der Rechtsabbiegerspur eingeordnet. Der Rosbacher entschied sich nach Zeugenaussagen dann aber offenbar um und wechselte auf die geradeaus führende Spur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Motorrollerfahrer aus Bad Nauheimer, der dort fuhr. Der Rollerfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

*

Einbruch in Himbach

Limeshain: Indem sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen, konnten zwei Einbrecher am Donnerstag Im Vogelsang in Himbach in ein Wohnhaus einbrechen. Sie durchsuchten das Haus und ließen mindesten einen kleinen Tresor mitgehen. Zur weiteren möglichen Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor. Dank einer Überwachungsanlage ist bekannt, dass die Täter gegen 08.45 Uhr das Haus betraten und es gegen 10 Uhr wieder verließen. Sie entfernten sich mit dem Tresor in Richtung des angrenzenden Fuß- und Radweges. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise. Wem vielen in diesem Zusammenhang zwei Männer auf, die nach der Tat einen Tresor mit sich herum trugen? Wo stiegen sie möglicherweise in einen PKW?

*

Rollgerüste gestohlen

Rosbach: Zwei Rollgerüste im Wert von etwa 1000 Euro entwendeten Diebe zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag von einer Baustelle in der Phililip-Marolph-Straße in Ober-Rosbach. Die Täter mussten dazu einen Bauzaun überwinden und die Gliederketten durchtrennen, mit denen die Gerüste gesichert waren. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Zusammenstoß mit einem Pferd

Rosbach: Auf der Bundesstraße 455 von Friedberg kommend in Richtung der Anschlussstelle zur Autobahn 5 befuhr ein 52-Jähriger aus Groß-Gerau in der vergangenen Nacht mit seinem Kleinlaster. Gegen 02.05 Uhr konnte er dabei den Zusammenstoß mit einem Jungpferd nicht mehr vermeiden, welches plötzlich vor ihm auf der Fahrbahn stand. Das Tier einer Rosbacherin musste aufgrund seiner schweren Verletzungen von einer Tierärztin eingeschläfert werden. Am LKW entstand mit rund 15.000 Euro erheblicher Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

*

Vandalismus auf Schulgelände

Wölfersheim: Auf dem Gelände einer Schule in der Wingertstraße trieben Unbekannte zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 07 Uhr am Donnerstag ihr Unwesen. Sie rissen zwei Tische aus der Bodenverankerung und verursachten so einen Schaden von etwa 300 Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Brückenpfeiler besprüht

Wöllstadt: Zwei Personen mit Taschenlampen an der Brücke der B3 auf der Friedberger Straße in Nieder-Wöllstadt konnte ein Passant am Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr beobachten. Er verständigte die Polizei, die vor Ort noch die zurückgelassenen Rucksäcke und Farben derer fand, die zuvor die Brückenpfeiler mit Farbe besprühten. Die Sprayer selbst hatten bereits das Weite gesucht. Um weitere Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Wildunfälle

Ranstadt: Ein Schaden von 1500 Euro entstand am Kleintransporter eines 32-jährigen Büdingers, der gegen 22.25 Uhr am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 275 zwischen Ranstadt und Ortenberg mit einem Reh kollidierte. Das Tier wurde dabei so schwer verletzt, dass es von seinen Leiden erlöst werden musste.

Reichelsheim: Auf der Landstraße 3186 zwischen Beienheim und Friedberg erfasste ein 79-jähriger Bad Nauheimer am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr mit seinem PKW ein Reh. Dieses überlebte den Unfall nicht. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Kefenrod: Als ein Reh vor ihm die Landstraße 3195 zwischen Hitzkirchen und Kefenrod querte, versuchte ein 25-jähriger Büdinger am Donnerstag, gegen 08.55 Uhr, dem Tier auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches ins Schlingern geriet und im Graben landete. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto musste mit einem Schaden von etwa 5000 Euro abgeschleppt werden.

