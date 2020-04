Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

In Neukamp kam es in der vergangenen Nacht zu einem Einbruchsdiebstahl. Bisher unbekannte Täter schlugen gegen 2.15 Uhr eine Scheibe eines Fahrradgeschäftes ein, entriegelten das Fenster und entwendeten drei hochwertige Räder. Durch den Einbruch wurde eine Alarmauslösung ausgelöst, eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb jedoch ohne Erfolg. Am Tatort fand eine Spurensicherung statt. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell