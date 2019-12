Polizei Steinfurt

POL-ST: Nachtrag zur Unfallmeldung von 18:28 Uhr

Emsdetten (ots)

Bei dem Verkehrsunfall wurde der 70-jährige Pkw-Fahrer, der auf die vor der Ampelkreuzung wartenden Autos auffuhr, schwer verletzt. In den aufeinander geschobenen Autos wurden 3 weitere Personen verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die B 481 war in Fahrtrichtung Rheine für 90 Minuten gesperrt.

