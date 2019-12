Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Beim Abbiegen übersehen: Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (09.12.2019) in Unna ist eine 54-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Die Unnaerin war gegen 15.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Kamener Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs und wollte links in die Nelkenstraße einbiegen. Eine 22-jährige Unnaerin, die am Stoppschild der Nelkenstraße stand und rechts auf die Kamener Straße abbiegen wollte, übersah die Radfahrerin - es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Die 54-jährige Radfahrerin stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

