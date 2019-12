Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen/Kamen - Polizei sucht Zeugen: Zwei Einbrüche am Wochenende in Bergkamen und Kamen

Bergkamen/Kamen (ots)

In Bergkamen und Kamen hat es am Wochenende zwei Einbrüche gegeben.

Bergkamen: Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag (08.12.2019) zwischen 15.30 Uhr und 19.55 Uhr in eine freistehende Doppelhaushälfte in der Straße Kamer Heide in Bergkamen eingebrochen. Durch den Garten gelangten die Täter an die Rückseite des Hauses, wo sie ein Fenster im Erdgeschoss aufhebelten. Nachdem sie in das Haus eingedrungen sind, durchwühlten sie verschiedene Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Kamen: Eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Kamen ist in der Nacht von Samstag (07.12.2019), 17.30 Uhr, auf Sonntag (08.12.2019), 06.00 Uhr, das Ziel von bislang unbekannten Tätern geworden. Sie kletterten auf der Rückseite des Hauses über eine rund zwei Meter hohe Mauer, schlugen die Glasscheibe der Terrassentür ein und durchsuchten die Räume. Nach jetzigem Stand wurde eine Geldbörse mit einem vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen.

In beiden Einbruchsfällen sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307 912-3220 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell