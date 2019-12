Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Emsdetten (ots)

Am 17.12.2019 kam es gegen 17:30 Uhr auf der B 481, Rheiner Straße, an der Kreuzung "Teekotten" in Emsdetten zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ein Fahrzeugführer die in seiner Fahrtrichtung vor einer Ampel wartenden Pkws. Er prallte auf das letzte Fahrzeug und schob dieses auf ein weiteres Fahrzeug. Die B 481 ist von Emsdetten in Richtung Rheine für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge zur Zeit noch gesperrt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell