Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen einen Holzzaun

Kirchhundem (ots)

Eine Sachbeschädigung wurde der Polizei am Sonntag (26. April) gegen 11.30 Uhr in Kirchhundem mitgeteilt. Die eingetroffenen Beamten stellten an einem Fußweg, auf der Rückseite des Kindergartens an der Hundemstraße, eingetretene Zaunelemente fest. Darüber hinaus rissen die bisher unbekannten Täter einlaminierte Bilder der Kindergartenkinder, die am Zaun befestigt waren, ab und warfen sie in den angrenzenden Hundembach. Im weiteren Umfeld wurden weitere Zaunelemente beschädigt. Nach Zeugenangaben sollen sich am Samstagabend in diesem Bereich mindestens vier Jugendliche aufgehalten haben. Ob diese verantwortlich für die Sachbeschädigungen sind, wird jetzt ermittelt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

