POL-UL: (HDH) Heidenheim - Rollerfahrer ohne Führerschein baut Unfall

Ein 15-Jähriger erlitt am Mittwoch bei einem Unfall in Heidenheim leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 14.45 Uhr in der Friedrich-Voith-Straße unterwegs. An der Kreuzung Paul-Priem-Straße habe er die Vorfahrt des von rechts kommenden Audi-Fahrers nicht beachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Roller-Fahrer stürzte und der Roller schlitterte gegen einen geparkten BMW. Der Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass am Roller ein falsches Kennzeichen angebracht war. Somit bestand auch kein Versicherungsschutz. Den Jugendlichen erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen auf knapp 4.000 Euro.

Hinweise der Polizei: Die Versicherung von Kraftfahrzeugen ist immer wichtig. Denn bei einem Unfall können sehr schnell Sach- oder Personenschäden entstehen. Hierbei fallen häufig Reparaturkosten und Arztrechnungen von mehreren Tausend Euro an. Damit der Geschädigte seinen Schaden sicher ersetzt bekommt ist eine Versicherung zwingend notwendig. Dies ist im Pflichtversicherungsgesetz geregelt. Ein Verstoß hiergegen stellt eine Straftat dar und kann im schlimmsten Fall eine Haftstrafe nach sich ziehen. Zudem muss der Verursacher, ohne Versicherungsschutz, mit seinem Privatvermögen für den Schaden aufkommen. Dies gilt natürlich auf für Kraftfahrzeuge mit Versicherungskennzeichen. Deshalb sollte sich jeder Fahrer eines solchen Fahrzeugs rechtzeitig darum kümmern, dass er ein aktuelles Versicherungskennzeichen erhält.

