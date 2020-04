Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Größerer Waldbrand konnte verhindert werden

Kirchhundem (ots)

In einem Waldgebiet, in unmittelbarer Nähe zum Rhein-Weser-Turm in Oberhundem, konnte am Samstag (25. April) gegen 12 Uhr ein größerer Brand einer zunächst circa 50 Quadratmeter großen Fläche verhindert werden. Als die Betreiber eines dort befindlichen Gastronomiebetriebes nach Hause kamen, bemerkten sie im nahe gelegenen Waldgebiet eine Rauchentwicklung und Glutnester in einer Fichtenschonung, die sie bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle halten konnten. Den Feuerwehrkräften gelang es schließlich, einen Brand größeren Ausmaßes zu verhindern. Die Polizei hält es für möglich, dass ein glimmender Gegenstand die Ursache der Glutnester war. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell