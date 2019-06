Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ladendieb reißt sich los und flüchtet aus Discountmarkt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag, 17. Juni 2019, gegen 10:50 Uhr, einen Diebstahl in einem Discountmarkt in der Weberstraße in Delmenhorst begangen.

Er wollte den Kassenbereich passieren, ohne die zuvor an sich genommenen Tabakwaren zu bezahlen. Noch vor Erreichen des Ausgangs wurde er von der 50-jährigen Filialleiterin angesprochen und ins Büro gebeten. Da er der Aufforderung nicht folgte und sich immer weiter in Richtung Ausgang begab, ergriff die Frau den Arm des Mannes.

Der Mann riss sich los und flüchtete aus dem Markt in Richtung Stedinger Straße. Die Frau blieb unverletzt und beschrieb den Mann als:

- ca. 180 cm groß - schlanke, sportliche Statur - schwarze Haare - Dreitagebart - dunklerer Teint

- schwarzes T-Shirt - blaue Jeans - schwarzer Rucksack

Wer den Mann gesehen hat und Hinweise auf seine Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen (706944).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell