Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drolshagen (ots)

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin hat einen Verkehrsunfall am Montag (27. April) gegen 15 Uhr auf der B 55 in Wegeringhausen verursacht, bei dem sie auch verletzt wurde. Sie befuhr mit einem Pkw die B 55 in Fahrtrichtung Drolshagen. In Wegeringhausen wollte sie auf der Westfalenhöhe nach links auf die B 54 abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Pkw, der auf der B 55 in Fahrtrichtung Bergneustadt unterwegs war. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenstoß stand die 18-Jährige unter Schock und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 30-jährige Fahrerin des anderen Pkws erlitt auch leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

